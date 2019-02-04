Политика

00:48 04.02.2019

ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

2 мин читать
ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

3 февраля был последний день для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

В этот день, в воскресенье, документы в ЦИК подал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Также 3 февраля документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта подал выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап. Кроме того, Вера Савченко принесла документы для регистрации кандидатом ее сестры, находящейся под следствием народного депутата Надежды Савченко, но без внесения залога в 2,5 млн грн.

Еще ожидают решения ЦИК подавшие ранее документы самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь, кандидат от "Народного руха", нардеп Виктор Кривенко.

2 февраля документы в ЦИК подали исключенный из фракции "Народный фронт" депутат Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвинова, кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, проживающий в Москве экс-народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник и еще ряд граждан Украины.

8 февраля – последний день принятия решений о регистрации подавших документы кандидатами в президенты или об отказе в регистрации.

За весь период подачи документов изъявили желание стать кандидатами на пост президента Украины 89 человек. Из них 17 – в последний день подачи документов.

На данный момент на выборах президента Украины 31 марта уже зарегистрировано 28 кандидатов.

Теги: #цик #кандидаты #выборы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко после подачи документов в ЦИК: Очень важно, чтобы жертвы и усилия украинского народа были не напрасны

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Депутат Юрий Тимошенко, журналистка Литвиненко и "беглец" Олейник тоже хотят стать кандидатами в президенты

Журналист Гнап подал документы в ЦИК, он задекларировал доход за 2017 год в размере 1 млн 76,6 тыс. грн

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

В КПУ расценивают отказ в регистрации Симоненко на выборах президента как политически мотивированный и нарушающий права человека

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп считает необходимым оставить американских военных в Ираке, чтобы "следить за Ираном"

Трамп заявил о желании талибов заключить мир

Трамп заявил, что, вероятно, озвучит дату и место встречи с Ким Чен Ыном 5 февраля

Трамп заявил о беспрецедентной жесткости своей политики в отношении РФ

Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

В.Савченко подала документы для регистрации Н.Савченко кандидатом в президенты без залога в 2,5 млн грн

Контактная группа ЕС и Латинской Америки по Венесуэле соберется на первую встречу 7 февраля в Монтевидео

Тимошенко приняла участие в литургии и интронизации предстоятеля ПЦУ

Париж будет считать Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро в воскресенье не объявит о выборах

Мэй заявила о новых идеях в переговорах с ЕС по Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА