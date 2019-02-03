Порошенко после подачи документов в ЦИК: Очень важно, чтобы жертвы и усилия украинского народа были не напрасны

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о высокой ответственности за судьбу страны и важности продолжения реформ в стране ввиду высокой цены, уже заплаченной украинским народом на пути их реализации, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Сейчас в 2019 году еще больше ответственности, ответственности за судьбу страны. Сегодня мы уже понимаем, что за эти 5 лет Украина прошла безумные испытания", - сказал П.Порошенко после подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты в воскресенье.

"Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые приложил украинский народ, не были напрасными. Чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны к соответствию критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО. Это принципиальная, наша ключевая позиция", - добавил глава государства.

"Мы доказали, что эти планы являются абсолютно реальными, когда мы осуществляли то, во что многие не верили в 2014 году. Убежден, что должны объединиться ради достижения этих целей", - резюмировал П.Порошенко.

Как сообщалось, П.Порошенко подал в воскресенье, в последний отведенный для этого день, документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут 31 марта. Последний день принятия решения о регистрации – 8 февраля.