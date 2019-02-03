Политика

17:34 03.02.2019

Трамп заявил, что, вероятно, озвучит дату и место встречи с Ким Чен Ыном 5 февраля

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Трамп заявил, что, вероятно, озвучит дату и место встречи с Ким Чен Ыном 5 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что он может назвать дату и место второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 5 февраля во время выступления в Конгрессе с речью "О положении страны".

"Пока что я вам не скажу (о времени и месте саммита - ИФ) но вы, возможно, узнаете об этом на речи "О положении страны" или немного раньше", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

"Но встреча назначена. Он (Ким Чен Ын - ИФ) с нетерпением ожидает ее. Я с нетерпением жду. Мы добились замечательных успехов. Если вы помните, до того, как я стал президентом, казалось, что мы собираемся воевать с Северной Кореей. А сейчас у нас очень хорошие отношения", - продолжил президент.

При этом он заявил об "очень хороших шансах" добиться соглашения с КНДР и отметил, что у ее лидера есть возможность превратить свою страну в "экономического гиганта".

В то же время он отметил, что не говорил с Ким Чен Ыном об американском контингенте в Южной Корее. По словам Д.Трампа, содержать 40-тысячный контингент в Южной Корее "очень дорого", однако президент подчеркнул, что никогда не вел дискуссии о выводе войск из Южной Кореи.

Теги: #сша #трамп #дональд_трамп #кндр #ким_чен_ын
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