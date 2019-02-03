Политика

16:21 03.02.2019

Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

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Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

 Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что возможность отправки американских военных в Венесуэлу является одним из вариантов, который изучает администрация США.

"Конечно, это то, что является одним из вариантов", - сказал он.

При этом президент отказался отвечать на вопрос, в каком случае он может задействовать военных США в Венесуэле.

Также Д.Трамп заявил, что "несколько месяцев назад" президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел встретиться с ним, однако в тот момент Д.Трамп отказался от встречи из-за ее несвоевременности.

Теги: #венесуэла #сша #трамп
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