Депутат Юрий Тимошенко, журналистка Литвиненко и "беглец" Олейник тоже хотят стать кандидатами в президенты

Список потенциальных кандидатов на пост президента Украины в выходные пополнился еще несколькими претендентами.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК Украины, 2 февраля подал документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта народный депутат Юрий Тимошенко. Он был избран в парламент в 2014 году по мажоритарному избирательному округу №88 (Ивано-Франковская обл.), выдвигался партией "Народный фронт". 17 января 2019 года Юрий Тимошенко был исключен из фракции "Народного фронта".

Кроме того, в субботу документы в ЦИК подала телеведущая Юлия Литвинова, кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

Также 2 февраля в ЦИК принес и подал документы представитель народного депутата предыдущего 7-го созыва от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства перебрался в Москву и в августе 2015 года основал там так называемый "Комитет спасения Украины".

3 февраля, в последний день подачи документов для регистрации кандидатом, принес и сдал документы журналист Дмитрий Гнап.