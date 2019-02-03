Политика

15:45 03.02.2019

Депутат Юрий Тимошенко, журналистка Литвиненко и "беглец" Олейник тоже хотят стать кандидатами в президенты

1 мин читать
Депутат Юрий Тимошенко, журналистка Литвиненко и "беглец" Олейник тоже хотят стать кандидатами в президенты

Список потенциальных кандидатов на пост президента Украины в выходные пополнился еще несколькими претендентами.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК Украины, 2 февраля подал документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта народный депутат Юрий Тимошенко. Он был избран в парламент в 2014 году по мажоритарному избирательному округу №88 (Ивано-Франковская обл.), выдвигался партией "Народный фронт". 17 января 2019 года Юрий Тимошенко был исключен из фракции "Народного фронта".

Кроме того, в субботу документы в ЦИК подала телеведущая Юлия Литвинова, кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

Также 2 февраля в ЦИК принес и подал документы представитель народного депутата предыдущего 7-го созыва от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства перебрался в Москву и в августе 2015 года основал там так называемый "Комитет спасения Украины".

3 февраля, в последний день подачи документов для регистрации кандидатом, принес и сдал документы журналист Дмитрий Гнап.

Теги: #выборы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

В КПУ расценивают отказ в регистрации Симоненко на выборах президента как политически мотивированный и нарушающий права человека

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

Кандидатов на пост президента Украины стало 28

Выдвиженец от "Народного руха" Кривенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Полиция открыла уже 9 производств по нарушениям избирательного процесса - Фацевич

Дебаты Садового и Гриценко стартуют на следующей неделе

Зеленский представил трех членов своей команды

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

В.Савченко подала документы для регистрации Н.Савченко кандидатом в президенты без залога в 2,5 млн грн

Контактная группа ЕС и Латинской Америки по Венесуэле соберется на первую встречу 7 февраля в Монтевидео

Тимошенко приняла участие в литургии и интронизации предстоятеля ПЦУ

Париж будет считать Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро в воскресенье не объявит о выборах

Мэй заявила о новых идеях в переговорах с ЕС по Brexit

Журналист Гнап подал документы в ЦИК, он задекларировал доход за 2017 год в размере 1 млн 76,6 тыс. грн

Министр юстиции Эстонии вновь призвал Москву выплатить компенсации за советскую оккупацию

Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

ДРСМД из-за России перестал быть эффективным, США уведомили о намерении выйти из договора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА