Журналист Гнап подал документы в ЦИК, он задекларировал доход за 2017 год в размере 1 млн 76,6 тыс. грн

Выдвинутый кандидатом в президенты Украины от партии "Сила людей" журналист-расследователь Дмитрий Гнап подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта.

В воскресенье, которое является последним днем для подачи, Д.Гнап принес в комиссию необходимый пакет документов.

В своей электронной декларации за 2017 год Д.Гнап указал, что за год получил доход в 1 млн 76 тыс. 625 грн, из которых 977 тыс. 461 грн – доход от предпринимательской деятельности, и еще 99 тыс. 164 грн гонораров или других выплат.

На банковских счетах у Д.Гнапа размещено 23 тыс. 685 грн.

С 2002 года он владеет совместно с Викторией Гнап квартирой в Киеве площадью 36 кв. м.

Его супруге Наталье Пономаревой с октября 2016 года принадлежит также квартира площадью 67,5 кв. м в селе Софиевская Борщаговка Киевской области стоимостью 403 тыс. грн на дату приобретения.

В марте 2015 года супруга Д.Гнапа приобрела автомобиль Hyundai Accent 2014 года выпуска за 403,3 тыс. грн. На счетах в банках у нее 73,6 тыс. грн.

Д.Гнап указал членство в общественных объединениях "Громадське Телебачення" и "Слідство.Інфо".