Политика

12:43 03.02.2019

Министр юстиции Эстонии вновь призвал Москву выплатить компенсации за советскую оккупацию

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Министр юстиции Эстонии вновь призвал Москву выплатить компенсации за советскую оккупацию

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) потребовал от РФ компенсации за советскую оккупацию.

"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир", - заявил министр в статье в газете "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht), посвященной отмечавшейся в субботу 99-й годовщине заключения Тартуского мирного договора Эстонии с Советской Россией.

По его словам, "Россия как правопреемница Советского союза должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".

Глава Минюста и ранее высказывался на эту тему. Возглавляемое им министерство оценивало ущерб от советской оккупации в EUR1,2 млрд. Он призывал присоединиться к таким требованиям и другие страны Балтии. В августе 2018 года он и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс (Dzintars Rasnacs) подписали заявление, в котором говорилось о "важности" изучения возможностей по предъявлению требования к России.

В то же время его высказывания не находили понимания в правительстве. Так, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) заявил, что "внешняя политика Эстонии последовательна, и, как и предыдущие правительства, эстонское государство не занимается активным составлением и предъявлением требований о взыскании ущерба к РФ".

Российская сторона, в свою очередь, ранее заявляла, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году как соответствовавшее нормам международного права того времени и потому разговоры о компенсациях необоснованны.

Теги: #рф #россия #ссср #эстония
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