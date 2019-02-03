Политика

12:11 03.02.2019

Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

1 мин читать
Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

Конституционный принцип независимости церкви от государства остается незыблемым, заявляет президент Украины Петр Порошенко

"Еще раз подчеркну - недавно зарегистрированная Православная церковь Украины в соответствии с Конституцией Украины является и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и остается незыблемым", - сказал П.Порошенко после интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания в воскресенье в Киеве.

П.Порошенко напомнил, что украинское государство сделало все возможное для становления автокефальной православной церкви Украины.

"Убежден, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви, к совместной нашей работе на благо страны и народа. У меня и у Вас, Ваше Блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, это безопасность, это благополучие", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями - от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан.

"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на выбранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", - подытожил П.Порошенко.

Теги: #порошенко #церковь
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина не позволит России использовать верующих в своих играх

Путин: РФ оставляет за собой право реагировать на ущемление прав человека, в том числе на свободу вероисповедания

Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ

И.Луценко: Порядок, благосостояние и безопасность – основные постулаты Порошенко на следующие 5 лет

Кличко поддерживает выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

Гройсман поддерживает решение Порошенко баллотироваться на второй президентский срок

Порошенко: Высший антикоррупционный суд заработает в нынешнем году

Порошенко подтвердил приверженность политико-дипломатическому пути восстановления территориальной целостности Украины

Порошенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента во второй раз

Порошенко: в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр юстиции Эстонии вновь призвал Москву выплатить компенсации за советскую оккупацию

ДРСМД из-за России перестал быть эффективным, США уведомили о намерении выйти из договора

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

В "Батькивщине" обещают снижение цены на газ и введение моратория на рост тарифов

Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

В КПУ расценивают отказ в регистрации Симоненко на выборах президента как политически мотивированный и нарушающий права человека

Съезд "Народного фронта" решил начать формирование избирательных штабов на парламентских выборах-2019 и вести консультации с другими политсилами – резолюция

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Украина восстановит территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту – Гройсман

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА