Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

Конституционный принцип независимости церкви от государства остается незыблемым, заявляет президент Украины Петр Порошенко

"Еще раз подчеркну - недавно зарегистрированная Православная церковь Украины в соответствии с Конституцией Украины является и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и остается незыблемым", - сказал П.Порошенко после интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания в воскресенье в Киеве.

П.Порошенко напомнил, что украинское государство сделало все возможное для становления автокефальной православной церкви Украины.

"Убежден, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви, к совместной нашей работе на благо страны и народа. У меня и у Вас, Ваше Блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, это безопасность, это благополучие", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями - от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан.

"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на выбранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", - подытожил П.Порошенко.