Политика

00:46 03.02.2019

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

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Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на территории страны существуют попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей на выборах президента, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - подчеркнул А.Аваков.

Он также добавил, что на данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании. Также министр уточнил, что "в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и другие".

Теги: #аваков #украина #мвд #выборы
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Интерфакс-Украина
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