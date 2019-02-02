Политика

14:24 02.02.2019

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

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Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Центральная избирательная комиссия Украины еще продолжает принимать документы для регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в субботу принесли документы еще ряд кандидатов, среди которых глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность" Василий Журавлев, которого выдвинула партия, а также кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак.

Теги: #кандидаты #планы #выборы
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