Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявляет о том, что его политсила рассчитывает на победу в парламентских выборах 2019 года, участвовать в президентской гонке он не будет.

"Я прошу поддержать мое решение. (…) Мы идем к победе на выборах в Верховную Раду Украины, мы идем к формированию нового правительства", - сказал он, выступая на съезде "Народного фронта" в субботу в Киеве.

А.Яценюк подчеркнул, что знает позицию партии о необходимости участвовать в выборах президента. "Я долго над этим думал. Это непростое решение, и его нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры. В результате массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда лгали каждому из вас, лгали 22% избирателей "Народного фронта", когда лгали всему украинскому народу, - сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году", - сказал он.

По словам политика, он - реалист, и "будет безответственно, чтобы в таких условиях привнести распорошенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране".