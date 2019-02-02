Гройсман на съезде "Народного фронта" заявил о важности единства во власти

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на съезде партии "Народный фронт", подчеркнул важность единства власти для развития страны.

"Хочу ещё раз поблагодарить председателя Верховной Рады Украины, членов правительства, президента, поскольку только вместе мы можем, не мешая друг другу, делать совместное дело", - сказал он в своем выступлении на съезде "Народного фронта" в субботу в Киеве.

"У каждого из нас есть желания. И у меня оно есть также. Я хотел бы, чтобы Украина была сильной, состоятельной, безопасной страной. Но для этого нам нужно единство. Мы не можем повторять ошибки прошлого, когда делаем шаг вперёд, а потом четыре - назад", - заявил премьер.

По его словам, реформы, которые проводит власть, вскоре станут ощутимы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после своего выступления В.Гройсман покинул съезд, к выходу из зала его проводил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Как сообщалось, премьер-министр принял участие в форуме, на котором президент Украины Петр Порошенко заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 31 марта. В.Гройсман заявил о своей поддержке данного решения П.Порошенко.