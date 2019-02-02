Политика

13:08 02.02.2019

Гройсман на съезде "Народного фронта" заявил о важности единства во власти

1 мин читать
Гройсман на съезде "Народного фронта" заявил о важности единства во власти

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на съезде партии "Народный фронт", подчеркнул важность единства власти для развития страны.

"Хочу ещё раз поблагодарить председателя Верховной Рады Украины, членов правительства, президента, поскольку только вместе мы можем, не мешая друг другу, делать совместное дело", - сказал он в своем выступлении на съезде "Народного фронта" в субботу в Киеве.

"У каждого из нас есть желания. И у меня оно есть также. Я хотел бы, чтобы Украина была сильной, состоятельной, безопасной страной. Но для этого нам нужно единство. Мы не можем повторять ошибки прошлого, когда делаем шаг вперёд, а потом четыре - назад", - заявил премьер.

По его словам, реформы, которые проводит власть, вскоре станут ощутимы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после своего выступления В.Гройсман покинул съезд, к выходу из зала его проводил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Как сообщалось, премьер-министр принял участие в форуме, на котором президент Украины Петр Порошенко заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 31 марта. В.Гройсман заявил о своей поддержке данного решения П.Порошенко.

Теги: #гройсман #народный_фронт #съезд
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина восстановит территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту – Гройсман

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Актив "Народного фронта" поддержал выдвижение Яценюка в президенты – Бурбак

Гройсман поддерживает решение Порошенко баллотироваться на второй президентский срок

Порошенко в годовщину Героев Крут: Единение украинцев – главная предпосылка сохранения государства и приближения победы

Инвестиционное и политическое сотрудничество Украины и Норвегии обсудили в Осло

Политика санкций противодействия агрессии РФ должна быть усилена - Гройсман и глава МИД Норвегии Сьорейде

Украинский вопрос является приоритетным в работе ОБСЕ - встреча Гройсмана с главой МИД Словакии

Новая административно-территориальная система может быть создана в Украине за пять лет - Гройсман

Санкции должны быть направлены на блокировку финансовой поддержки экономики РФ - Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

ЦИК отказала Симоненко и Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты Украины

Москва приостанавливает участие в ДРСМД и начинает работы по созданию новых видов ракет – Путин

Вилкул: Управления СБУ получили команды через радикалов организовывать на меня нападения

Ю.Луценко о Гриценко: Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают

Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

Военные подали в суд за обвинения в получении вознаграждения за поддержку Тимошенко

Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

Турция продолжит содействовать освобождению украинских заложников и военнопленных моряков из РФ – глава МИД

Вилкула облили зеленкой в Бердянске

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА