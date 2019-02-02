Вилкул: Управления СБУ получили команды через радикалов организовывать на меня нападения

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития", народный депутат Александр Вилкул утверждает, что управлениям Службы безопасности Украины поручено через подконтрольных радикалов организовывать на него нападения.

"Я со 100% уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов … организовывать на меня нападения, желательно с травмами", - написал А.Вилкул на своей странице в Facebook после инцидентов в Мангуше (Донецкая обл.) и Бердянске (Запорожская обл.).

Он также выложил видеообращение и рассказал, что, по его данным, провокацию в Мангуше устроил Гражданский корпус "Азов", а в Бердянске – "Донбасс".

"Власть сходит с ума, потому что знает мои реальные рейтинги и отчетливо понимает, что при выходе во второй тур я выиграю у любого. Потому пытается меня поломать и не допустить этого", - подчеркнул А.Вилкул, заверив, что он не остановится.

Комментируя инцидент с зеленкой в Бердянске, нардеп сказал: "Глаз промыл, есть ожог роговицы, но видеть будет". Кроме того, он отметил, что встречи с избирателями состоялись.

Утром 1 февраля около 50 человек в балаклавах захватили Дворец культуры в Мангуше, где должна была состояться встреча А.Вилкула с жителями поселка, но встреча прошла под открытым небом. В тот же день в Бердянске радикалы проникли в дворец культуры, где планировалась встреча А.Вилкула с жителями города, и полностью заблокировали входы в ДК. Кандидата в президенты облили зеленкой.