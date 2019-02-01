Политика

17:44 01.02.2019

Кандидатов на пост президента Украины стало 28

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Кандидатов на пост президента Украины стало 28

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов на выборах президента 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в пятницу ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в президенты самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера, и внефракционного народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля".

Таким образом, на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Это рекордное количество зарегистрировавшихся кандидатов в президенты Украины.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Помимо этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую.

Подали документы для регистрации кандидатами в президенты лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження" Виктор Бондарь, внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко.

Теги: #цик #выборы
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