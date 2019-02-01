Невыполнение Россией ДРСМД мешает налаживанию двусторонних отношений - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что нарушение российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Это (невыполнение Россией ДРСМД - ИФ) перечеркивает шансы на то, чтобы двусторонние отношения двигались в лучшем направлении", - сказал М.Помпео.

"Нарушение Россией (договора - ИФ) создает риски для миллионов европейцев и американцев", - отметил он.

По его словам, нарушение Москвой положений этого договора "ставит США в невыгодное положение в военном плане".

Госсекретарь указал, что "обязанность" американской стороны - "должным образом отвечать" на такие действия России.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, так как российская сторона нарушает положения договора, производя ракеты 9М729. 4 декабря М.Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.