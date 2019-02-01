Политика

15:13 01.02.2019

НАПК приостановило финансирование партии "Оппозиционный блок"

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НАПК приостановило финансирование партии "Оппозиционный блок"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило приостановить перечисления средств государственного бюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок" в I квартале 2019 года.

"Из-за взаимоисключающих требований представителей партии "Оппозиционный блок" и судебного запрета НАПК приостановило перечисление средств этой политической силе", - сообщает пресс-служба Нацагентства в пятницу.

Отмечается, что НАПК приняло решение после поступления официальных обращений представителей "Оппоблока" по осуществлению перечисления средств государственного финансирования и воздержания перечислений.

Кроме того, Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о политической партии "Оппозиционный блок

"Решение принято до выяснения и устранения политической партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств государственного финансирования", - отметили в НАПК.

Как сообщалось, согласно решению Нацагентства от 25 января 2019 года, сумма средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности партии "Оппозиционный блок" в I квартале 2019 года, составляет 15 млн 489 тыс. 725 грн.

Всего на финансирование уставной деятельности партии "Оппозиционный блок" в 2019 году предусмотрено 61 млн 959 тыс. грн.

Теги: #напк #финансирование #оппоблок
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