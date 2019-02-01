Политика

14:15 01.02.2019

Нардепы начнут новую сессию с конституционных изменений по курсу в ЕС и НАТО, а также переименования Днепропетровской области

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Нардепы начнут новую сессию с конституционных изменений по курсу в ЕС и НАТО, а также переименования Днепропетровской области

Нардепы начнут новую сессию с конституционных изменений по курсу в ЕС и НАТО, а также переименования Днепропетровской области

Киев. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народным депутатам в первую пленарную неделю новой сессии Верховной Рады предложат одобрить в целом изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в ЕС и НАТО, а также начать процедуру переименования Днепропетровской области.

Согласно предварительной повестке дня парламента на неделю, которая обнародована на сайте Верховной Рады 7 января, нардепы рассмотрят во втором чтении изменения в Конституцию относительно стратегического курса Украины на ЕС и НАТО (законопроект №9037).

В этот же день парламентарии попытаются включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный Суд законопроекты №9310, 9310-1 о внесении изменений в Основной закон о переименовании Днепропетровской области.

Кроме того, в повестке дня стоит ряд экономических законопроектов, в частности о Таможенном тарифе Украины, о защитных мерах, о защите от субсидированного и демпингового импорта.

Парламентарии также намерены рассмотреть законопроекты об адвокатуре и адвокатской деятельности, о Государственном бюро военной юстиции.

Повестка на первую пленарную неделю включает также блок законопроектов топливно-энергетической сфере, а также в сфере национальной безопасности и обороны, в частности, о прохождении воинской службы.

Согласно регламенту, 5 февраля откроется 10-я сессия Верховной Рады VIII созыва. Она продлится до 19 июля.

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