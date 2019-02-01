Политика

13:58 01.02.2019

Гриценко выиграл суд против нардепа Бригинца о защите чести и репутации

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Гриценко выиграл суд против нардепа Бригинца о защите чести и репутации

Днепровский районный суд Киева признал недостоверной информацию, которую распространял народный депутат Александр Бригинец относительно кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Как сообщает пресс-служба А.Гриценко в пятницу, об этом политик сообщил во время пресс-конференции в Виннице. "Перед вами свежее решение суда по моему иску к Бригинцу, депутату фракции БПП, которым грязь против меня признана недостоверной и унижающим мою честь, достоинство и деловую репутацию", - сказал лидер "Гражданской позиции"

Поводом для иска А.Гриценко к А.Бригинцу и партии "Блок Петра Порошенко" о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации, стала информация, обнародованная на странице в соцсети Facebook на странице А.Бригинца, где он обвинил А.Гриценко "в распродаже армии". Кандидат в президенты отметил, что решением суда А.Бригинец обязуется опровергнуть распространенную информацию, а также взыскать судебные расходы в пользу кандидата в президенты.

"Ни уголовного производства, ни одного дела, ни статуса обвиняемого не было и не будет", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #бригинец #суд #гриценко
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