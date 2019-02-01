Дебаты Садового и Гриценко стартуют на следующей неделе

Дебаты между кандидатами в президенты Украины лидером партии "Самопомич" Андреем Садовым и лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко стартуют на следующей неделе на радио.

"Мы договорились с Гриценко о публичных дебатах. На следующей неделе мы стартуем, старт будет на радио НВ первый раз", - сказал А.Садовый журналистам в пятницу в Киеве.

Он рассказал, что в планах проводить дебаты с А.Гриценко еженедельно.

"Мы договариваемся каждую неделю брать одну из тем и дебатировать, чтобы наши друзья, сторонники видели наши плюсы, наши минусы и в таких дискуссиях наши позиции станут более близкими", - подчеркнул А.Садовый.