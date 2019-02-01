Тимошенко: есть информация, что Аласанию уволили за нетрансляцию съезда БПП

Кандидат в президенты Украины, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что увольнение Зураба Аласании с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) является не случайным и связано с избирательным процессом.

"По информации, которая звучит из различных источников, Аласанию уволили за то, что он не показал съезд БПП , и за то, что на канале работают журналисты-расследователи, которые могут реально хоть немного правды говорить обществу", - сказала Ю.Тимошенко во время встречи с редакторами и журналистами местных изданий в Полтаве, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

По ее словам, тот факт, что это происходит во время избирательной кампании, и "то, что это делается так грубо, просто демонстрирует факт того, что президент перейдет все красные линии для того, чтобы каким-либо образом восстановить себя на второй срок"

Ю.Тимошенко подчеркнула, что увольнение З.Аласании – это вопиющий пример нарушения свободы слова, пример "как держать журналистов и каналы в узде".

Политик убеждена, что президент и его окружение готовятся к фальсификации выборов, не только подавляя свободу слова и узурпируя телеканалы, но и другими методами.

В частности, она напомнила, что власть увеличила реестр избирателей на миллион человек по сравнению с 2014 годом, что противоречит демографическим тенденциям. Также известны факты о массовом подкупе избирателей со стороны президентской команды путем заключения соглашений с оплатой в 1000 грн за человека.

Вместе с тем, она выразила убеждение, что все эти действия не помогут П.Порошенко остаться у власти.