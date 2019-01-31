Политика

20:51 31.01.2019

Лондон, Париж и Берлин официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном - заявление

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Лондон, Париж и Берлин официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном - заявление

Великобритания, Франция и Германия официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран.

"Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании объявляют о создании Instex, нового механизма для облегчения торговли с Ираном, чтобы сохранить иранскую "ядерную сделку"", - говорится в совместном заявлении.

Европейский механизм для расчетов с Ираном в долгосрочной перспективе будет открыт для компаний из третьих стран, желающих торговать с иранской стороной, говорится в заявлении.

"INSTEX будет поддерживать законную торговлю Европы с Ираном, в первую очередь фокусируясь на самых необходимых для иранского народа секторах - товарах фармацевтического, медицинского назначения и сельскохозяйственно-продовольственных продуктах", - говорится в заявлении.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее в четверг сообщила, что о создании Instex (Механизм для поддержки торговых обменов) будет объявлено "через пару часов".

После этого, замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что предстоящий запуск механизма ЕС для расчетов с Ираном Instex станет первым шагом ЕС по выполнению обязательств по "ядерной сделке".

INSTEX ("Instrument in Support of Trade Exchanges"), - это целевая компания со штаб-квартирой в Париже, которая будет действовать как посредническое бюро. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.

В конце сентября прошлого года ЕС обнародовал план создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном в условиях возобновления американских санкций против Ирана. Работу механизма запускают ФРГ, Франция и Великобритания.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как СВПД, после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг назвал значительным шагом вперед создание Францией, Германией и Великобританией механизма для расчетов с Ираном INSTEX.

"Мы зарегистрировали новую компанию специального назначения, деятельность которой позволит обеспечить законную торговлю между ЕС и Ираном. Это четкая и практическая демонстрация того, что мы остаемся приверженными исторической договоренности с Ираном от 2015 года, Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) до тех пор, пока Иран его полностью соблюдает", - заявил политик в четверг, его цитирует пресс-служба МИД Великобритании.

По его словам, таким образом, три страны ЕС сделали "значительный шаг вперед в выполнении обязательств, касающихся иранского ядерного соглашения, призванного облегчить груз санкций для иранского народа".

По мнению Дж.Ханта, несмотря на то, что регистрация - это позитивный шаг, впереди еще много работы и нужно согласовать множество юридических и технических аспектов, в том числе провести переговоры с Ираном.

Теги: #ес #иран #механизм
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