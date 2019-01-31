Политика

18:49 31.01.2019

Зеленский представил трех членов своей команды

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Зеленский представил трех членов своей команды

 Команда кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского пополнилась тремя экспертами, каждый из которых будет курировать отдельное направление предвыборной кампании.

Как сообщает в четверг пресс-служба"Зе! Команды", экспертом по общеполитическим вопросам и спикером по вопросам хода предвыборной кампании стал политтехнолог Дмитрий Разумков, который является управляющим партнером и директором "Ukrainian Politconsulting Group".

Экспертом по вопросам образования и науки стал Сергей Бабак. По информации пресс-службы, он является директором образовательных программ Украинского института будущего, в прошлом – управлял государственным предприятием "Научно-технический центр новейших технологий Национальной академии наук Украины", был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Направление правовых вопросов будет курировать доктор юридических наук Ирина Венедиктова. Как отмечает пресс-служба, она является профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики. Кроме того, она член научно-консультативного совета Верховного суда, и была советником ряда юридических фирм.

Теги: #команда #зеленский #выборы
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