Украина не позволит России использовать верующих в своих играх

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила обеспокоенность заявлениями представителей России об ущемлении свободы вероисповедания в Украине и заявила, что не позволит Кремлю использовать украинских верующих в своих играх.

"Очень тревожные высказывания Кремля и Русской православной церкви. В прошлый раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим России использовать верующих в своих играх", - написала И.Климпуш-Цинцадзе на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

Ранее в этот день российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин назвал создание Православной церкви Украины "проектом, который не имеет отношения к вере, а насквозь фальшивый и связан с борьбой за власть". По словам президента РФ, власти России не вмешивается в церковные дела, в том числе – в "соседней суверенной стране", однако готова защищать свободу вероисповедания.

В свою очередь предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал верующих в Украине "не поддаваться соблазнам", очевидно имея в виду переход общин в Православную церковь Украины. Глава РПЦ надеется "помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие".