Н.Савченко не хотят пускать участвовать в президентских выборах – пресс-служба политика

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко могут не допустить к участию в выборах президента, запланированных на 31 марта, сообщает пресс-служба парламентария в четверг.

"Эта власть собирается в ближайшее время спрятать Надежду от людей в СИЗО в Донецкой области, а судить ее в Славянске!", - говорится в сообщении на странице Н.Савченко в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что 5 февраля в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться апелляция на содержание Н.Савченко под стражей, а 11 февраля в Подольском районном суде Киева должно состояться очередное слушание, "в котором она будет судиться против коллаборациониста - главы "ЛНР" Игоря Плотницкого". "Но Надежду не собираются везти на эти суды, а хотят в ближайшее время отправить по этапу по маршруту Лукьяновское СИЗО - СИЗО в Донецкой области", - информирует пресс-служба.

Также сообщается, что к политику не пускают никого из ее помощников, "даже сестру и мать к Надежде уже не пускают".

В пресс-службе расценивают такие действия, как демонстрацию того, что власть "идет тоталитарным по пути и права человека, гражданина больше не являются основой государства".