Политика

15:41 31.01.2019

Более 29,1 тыс. граждан Украины находятся на консульском учете в дипучреждениях Украины в России - МИД

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Более 29,1 тыс. граждан Украины находятся на консульском учете в дипучреждениях Украины в России - МИД

 На консульском учете в дипломатических учреждениях Украины в России находятся более 29,1 тыс. граждан Украины.

Согласно ответу Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на запрос агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 31 декабря 2018 года на консульском учете в иностранных дипломатических учреждениях Украины находились 438099 лиц. В частности, в Российской Федерации - 29148 человек.

Кроме того, в Германии – 102 тыс 555 человек, в США – 54 тыс 999, в Польше – 31 тыс 553 украинцев.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о ликвидации избирательных участков в РФ на основании письма МИД Украины, в котором Министерство обосновало необходимость ликвидации избирательных участков наличием существенных угроз и рисков на территории Российской Федерации для граждан Украины во время выборов президента.

После ликвидации избирательных участков на территории России соответствующие избиратели были закреплены за избирательными участками в Финляндии, Грузии и Казахстане.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #учет #украинцы #дипучрежедния #мид
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