Украинцы считают, что страна должна решительно двигаться в направлении Европы и Запада – опрос трех компаний

Украинцы в вопросе внешнеполитического развития являются приверженцами собственного пути с использованием своих ресурсов, а также движения в направлении Европы и Запада, свидетельствуют результаты опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

Согласно данным, обнародованным в четверг, на вопрос "Какой внешнеполитический путь развития вы считаете для Украины приоритетным?" в целом по Украине 48,5% респондентов ответили, что Украина должна выбрать собственный путь развития, опираясь на собственные ресурсы. 38,8% считают, что страна должна более решительно двигаться в направлении Европы и Запада.

Лишь 6,8% опрошенных придерживаются мнения, что Украина должна более решительно двигаться в направлении России и Востока.

5,9% отказались отвечать на вопрос.

Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года силами трех социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). Выборка – 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/-0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.