Политика

14:08 31.01.2019

Украинцы считают войну на востоке страны и социально-экономические проблемы самыми важными – опрос трех компаний

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Украинцы считают войну на востоке страны и социально-экономические проблемы самыми важными – опрос трех компаний

Большинство украинцев назвали военный конфликт на востоке страны самой важной и актуальной проблемой, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

Согласно данным, обнародованным в четверг, в целом по Украине 61,2% респондентов считают войну на востоке страны самой важной проблемой.

Низкий уровень зарплат или пенсий волнуют 53,7% опрошенных, высокие коммунальные тарифы - 52,7%, рост цен - 28,9%.

Среди актуальных проблем – коррупция в центральной власти (21,6%), безработица (19,8%) и коррупция в судах, полиции, прокуратуре (15,4%).

Наименее значимыми проблемами украинцы считают отсутствие свободы слова и демократии (1,7%), недоступность качественного образования (2,6%) и неблагоприятные условия для ведения бизнеса (4,9%).

Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года силами трех социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). Выборка – 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/-0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Теги: #опрос #выборы
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