Политика

13:06 31.01.2019

Наливайченко намерен разрушить схему скупки голосов избирателей

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Наливайченко намерен разрушить схему скупки голосов избирателей

Кандидат в президенты, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявляет о существовании в Украине преступной схемы скупки голосов избирателей в пользу представителей власти, из-за которой под угрозой оказалось проведение честных и справедливых выборов в Украине, и намерен разорвать ее.

По его словам, власть начала незаконную и антиконституционную деятельность по созданию разветвленной и хорошо финансируемой схемы подкупа избирателей, завуалированной под сеть агитаторов. "Коррумпированные чиновники этой власти вновь взялись за раздачу денег. Под видом агитаторов приходят к людям и незаконно, вне избирательных фондов и контроля ЦИК, раздают по 1000 гривен, скупают голоса в пользу Порошенко", - написал В.Наливайченко на своей странице в соцсети Facebook.

Кандидат в президенты заявляет, что в эту схему втягивают "сотни и тысячи украинских граждан". "Такие случаи зафиксированы в Сумах, Днепре, Черновцах, Киеве и переданы нами международным партнерам движения "Справедливость" - представителям Международного республиканского института (МРИ), Национального демократического института США, послам всех стран ЕС в Украине. Мы сорвем эту преступную схему скупки голосов", - сказал В.Наливайченко.

Теги: #выборы #наливайченко
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