Политика

11:46 31.01.2019

Волкер рассматривает "план Сайдика", как платформу для реализации минских соглашений

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Волкер рассматривает "план Сайдика", как платформу для реализации минских соглашений

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривает "мирный план для Украины" спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, как платформу для реализации минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке страны.

"Я бы сказал, что это предложение или концепция находятся в пределах имплементации минских договоренностей", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

По словам спецпредставителя Госдепа США, у М.Сайдика "есть идеи как ООН и ОБСЕ смогут работать вместе". "Если вы собираетесь ввести миротворческую операцию для обеспечения мира, вам понадобятся административные функции, которые должны разделить между собой эти две организации", - сказал К.Волкер.

Он подчеркнул, что существующие Минские соглашения должны быть имплементированы. "Как я понимаю, речь не идет об их замене. Речь идет о том, чтобы найти пути для их реализации", - отметил К.Волкер.

Теги: #волкер #обсе #сайдик #минские_соглашения #донбасс #план
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