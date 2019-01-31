Светличная возглавила рейтинг лучших глав обладминистраций – исследование МЦПИ

Глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлия Светличная заняла первое место в рейтинге руководителей обладминистраций, свидетельствует исследование Международного центра перспективных исследований (МЦПИ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно обнародованному в четверг исследованию "В чьих руках регионы: презентация рейтинга глав ОГА", Ю.Светличная заняла первое место среди 17 глав ОГА, которые более полугода находятся на соответствующей должности.

Второе место занял глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко, а третье - глава Сумской обладминистрации Николай Клочко.

Далее по спадающей идут: глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль, глава Полтавской ОГА Валерий Головко, глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко, глава Житомирской ОГА Игорь Гундыч, глава Одесской ОГА Максим Степанов, глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, глава Винницкой ОГА Валерий Коровий, глава Тернопольской ОГА Степан Барна, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, глава Львовской ОГА Олег Синютка, глава Ровненской ОГА Алексей Муляренко.

Замыкают рейтинг: глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, глава Волынской ОГА Александр Савченко и на последнем месте глава Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук.

Рейтинг проводился на основании таких критериев: исполнение стратегии регионального развития до 2020 года, исполнение областных бюджетов, коммуникационная политика и медиа-активность.