Политика

20:59 30.01.2019

Ярош заявляет, что был на форуме с участием Порошенко, но на выборах поддержит Кошулинского

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Ярош заявляет, что был на форуме с участием Порошенко, но на выборах поддержит Кошулинского

Лидер Национального движения "Дия", экс-лидер движения "Правый сектор", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош заявляет, что поддержит на предстоящих выборах главы государства кандидатуру экс-вице-спикера Верховной Рады (2012-2014), представителя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, несмотря на свое участие во вторник в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором действующий президент Петр Порошенко объявил о намерениях баллотироваться на второй срок.

"Чтобы не было разных трактовок после вчерашнего Форума, еще раз подчеркиваю, что на выборах президента Украины я поддерживаю единого кандидата от националистов Руслана Кошулинского. Точка", - написал Д.Ярош на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Теги: #президент #ярош #выборы
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