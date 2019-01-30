Политика

19:47 30.01.2019

Зеленский добавил в декларацию, что с 2012 года владел акциями кипрской Green Family, которая стала объектом расследования журналистов

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Зеленский добавил в декларацию, что с 2012 года владел акциями кипрской Green Family, которая стала объектом расследования журналистов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский исправил поданную им декларацию за 2017 год и указал, что с 28 мая 2012 года был акционером компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), которая стала объектом расследования программы "Схемы".

Именно этой компании принадлежит российская компания "Грин Филмс", на которую обратили внимание журналисты.

17 января журналисты программы расследований "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") сообщили, что нашли три российские компании, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ. Конечными владельцами этих трех компаний указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

В расследовании указывается, что по данным реестра прокатных удостоверений кинолент в Российской Федерации, компания "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в России после начала военной агрессии в 2014 году. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014 год), "Между нами, девочками" (2015 год), "Петля Нестерова" (2015 год), "8 лучших свиданий" (2016 году).

После этого В.Зеленский в своем видеообращении заявил: "Мы не работаем в России, после того что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю… Мы торгуем интеллектуальными правами…. Деньги от роялти, от продажи этих прав поступают на разные западные компании, оттуда эти деньги возвращаются в Украину, и именно в Украине мы эти деньги тратим: на наших работников, на производство нашего контента, мы работаем только в нашей стране".

24 января ТСН (Телевизионная служба новостей на канале "1+1") сообщила, что В.Зеленский вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc"

Теги: #зеленский #декларация #выборы
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