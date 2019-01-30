Барнье назвал соглашение о выходе Британии из ЕС единственным реальным вариантом для Лондона и Брюсселя

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в среду заявил, что соглашение о выходе Британии из ЕС, подписанное в ноябре, является наилучшим для всех вариантом реализации Brexit.

"Для нас соглашение о выходе (Британии из ЕС - ИФ) остается единственным самым лучшим вариантом, чтобы гарантировать организованный выход Соединенного Королевства и организованным образом исполнить решение о выходе из ЕС, принятое большинством британских подданных, которое мы уважаем", - заявил он, выступая в Европарламенте.

"Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, я верю в то, что мы можем достичь этой цели на реалистичных условиях", - добавил он.

В то же время М.Барнье предупредил, что ЕС необходимо быть готовым к любым сценариям по Brexit.

"Как говорил (председатель Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер, крайне необходимо, чтобы мы были готовы ко всем сценариям, и мы должны привлечь все экстренные меры", - сказал он. Он напомнил, что до выхода Великобритании из ЕС осталось менее 60 дней.

Говоря о дебатах и голосовании в британском парламенте, М.Барнье заявил, что согласен с премьер-министром Британии Терезой Мэй, что существует риск того, что Лондон действительно выйдет из ЕС без соглашения.

"Мы разделяем желание британского парламента избежать ситуации с отсутствием соглашения", - подчеркнул М.Барнье.

Во вторник британский парламент отклонил целый ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

После этого премьер заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".