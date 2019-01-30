ЦИК зарегистрировала Зеленского, Смешко и Богословскую - кандидатов в президенты Украины стало 26

Шоумен Владимир Зеленский, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат предыдущих созывов Инна Богословская официально стали кандидатами на пост президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в среду.

В.Зеленский выдвинут в президенты партией "Слуга народа", И.Смешко и И.Богословская - самовыдвиженцы.