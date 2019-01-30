Политика

15:33 30.01.2019

НАПК распределило 141,4 млн грн госсредств, предусмотренных на деятельность партий в I кв.2019

2 мин читать
НАПК распределило 141,4 млн грн госсредств, предусмотренных на деятельность партий в I кв.2019

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) распределило из госбюджета 141 млн 420,1 тыс. грн, предусмотренных на финансирование уставной деятельности партий в I квартале 2019 .

Как сообщается в среду на сайте НАПК, бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий, а именно "Народный фронт" -36 млн 363 тыс. 350 грн; партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 35 млн 841 тыс. 525 грн; Оппозиционный блок - 15 млн 489 тыс. 725 грн; Радикальная партия Олега Ляшко - 12 млн 231 тыс. 425 грн; ВО"Батькивщина" - 9 млн 329 тыс. 475 грн; "Самопомич" - 18 млн 022 тыс. 587,5 грн и дополнительно 14 млн 142 тыс. 012,5 грн

Как пояснили в НАПК, "Самопомич" получит дополнительные средства благодаря соблюдению гендерного принципа – партия обеспечила присутствие не менее двух кандидатов каждого пола в каждой пятерке партийного списка.

"Общая сумма государственного финансирования на 2019 год, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565 млн 680,5 тыс грн. Национальное агентство перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально", - сказано в сообщении.

Право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей и прошли в Верховную Раду.

В НАПК напоминают, что после следующих парламентских выборов будут финансироваться все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей, согласно статье 17-3 закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", и в заключительных и переходных положениях этого закона.

Теги: #партии #бюджет #выборы #напк
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

И.Шевченко пояснил, что история о "синих шапках" была шуткой, и объявил о создании антикоррупционного "Руха Синих шапок"

Большинство украинцев в 2018г не желали допускать к голосованию на общенациональных и местных выборах переселенцев с Донбасса – опрос

Жители оккупированных территорий и переселенцы никак не ограничены в возможности проголосовать на выборах президента – Тука

Команда Зеленского заявляет о намерениях разработать антикоррупционную дорожную карту с представителями общественности

Москва попытается использовать кибератаки для вмешательства в выборы в Украине - директор Нацразведки США

Тарута стал 23-м кандидатом в президенты Украины

Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем

Кличко поддерживает выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ

Гройсман поддерживает решение Порошенко баллотироваться на второй президентский срок

ПОСЛЕДНЕЕ

Сайдик вместо своих прямых обязанностей занимается самодеятельностью и печатает "мирный план для Украины" – И.Геращенко

Еврокомиссия подготовила комплекс мер для жесткого сценария Brexit

Луценко дал Гриценко сутки на извинения за свои слова

Тимошенко выступает за введение персонифицированной пенсионной системы

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

Парламент Венесуэлы разрешил Гуайдо отправлять дипломатов в признавшие его президентом страны

"Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги для населения - Медведчук

Париж и Берлин изучают идею учреждения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции

Тимошенко арендует дом под Киевом, ее доход в 2017 году - 307,2 тыс. грн, имеет 904 тыс. грн сбережений - декларация кандидата в президенты

Экс-советник штаба Трампа Стоун не признался в выдвинутых против него спецрокурором Мюллером обвинениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА