НАПК распределило 141,4 млн грн госсредств, предусмотренных на деятельность партий в I кв.2019

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) распределило из госбюджета 141 млн 420,1 тыс. грн, предусмотренных на финансирование уставной деятельности партий в I квартале 2019 .

Как сообщается в среду на сайте НАПК, бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий, а именно "Народный фронт" -36 млн 363 тыс. 350 грн; партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 35 млн 841 тыс. 525 грн; Оппозиционный блок - 15 млн 489 тыс. 725 грн; Радикальная партия Олега Ляшко - 12 млн 231 тыс. 425 грн; ВО"Батькивщина" - 9 млн 329 тыс. 475 грн; "Самопомич" - 18 млн 022 тыс. 587,5 грн и дополнительно 14 млн 142 тыс. 012,5 грн

Как пояснили в НАПК, "Самопомич" получит дополнительные средства благодаря соблюдению гендерного принципа – партия обеспечила присутствие не менее двух кандидатов каждого пола в каждой пятерке партийного списка.

"Общая сумма государственного финансирования на 2019 год, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565 млн 680,5 тыс грн. Национальное агентство перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально", - сказано в сообщении.

Право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей и прошли в Верховную Раду.

В НАПК напоминают, что после следующих парламентских выборов будут финансироваться все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей, согласно статье 17-3 закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", и в заключительных и переходных положениях этого закона.