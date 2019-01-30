Политика

14:43 30.01.2019

И.Шевченко пояснил, что история о "синих шапках" была шуткой, и объявил о создании антикоррупционного "Руха Синих шапок"

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И.Шевченко пояснил, что история о "синих шапках" была шуткой, и объявил о создании антикоррупционного "Руха Синих шапок"

Кандидат на пост президента Украины, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко отмечает, что история о "синих шапках" во время его пребывания на экономическом форуме в Давосе была шуткой и частично придуманной, и просит журналистов не перекручивать информацию.

"Я написал шуточный пост и сам просто придумал этого охранника, и что можно брать только одну шапку, чтобы этот пост был более динамичным. Я писал его просто для своих друзей. А на следующий день начался этот информационный шквал, и в чем меня только не обвиняли: и в том, что я ворую, и что меня задержали, что чудом избежал ареста", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

И.Шевченко указал, что все произошло спонтанно и не было продуманной пиар-акцией. "К сожалению, очень много журналистов прочитали и написали об этом по-своему. То есть, после моего шуточного поста и шуточного видео они сделали какие-то далеко идущие выводы и подали это таким образом, что многие люди в Украине и за рубежом восприняли эту историю с каким-то таким негативным оттенком", - подчеркнул он.

Кандидат в президенты сообщил, что 5 привезенных из Давоса шапок он не будет отдавать никому из своих друзей, поскольку на них более 50 претендентов, а решил продать их на благотворительном аукционе и направить вырученные средства на лечение детей.

И.Шевченко также объявил о создании "общенационального антикоррупционного "Руха синих шапок".

"Для быстрого уничтожения коррупции в Украине нам нужно закрепить в законодательстве презумпцию вины в коррупционных преступлениях. В отношении высокопоставленного должностного лица, по которому есть какая-то подобная информация, автоматически должно открываться уголовное дело, и он должен доказать, что приобрел те или иные блага законным путем", - отметил он.

Теги: #давос #шевченко #выборы
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