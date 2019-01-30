Большинство украинцев в 2018г не желали допускать к голосованию на общенациональных и местных выборах переселенцев с Донбасса – опрос

Большинство украинцев убеждены, что переселенцы с Донбасса считают себя гражданами Украины с такими же правами и обязанностями, как у остальных, но при этом только треть согласны допустить переселенцев к участию в голосовании на общенациональных и местных выборах, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом социологии НАНУ "Украинские общество".

В среду в ходе пресс-конференции в Киеве научный сотрудник Института социологии НАНУ Екатерина Иващенко презентовала результаты проведенного исследования "Внутренне перемещенные лица: реалии и перспективы". По ее словам, преимущественное большинство вынужденных переселенцев остаются в Украине и размещаются на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Согласно опросу, внутренние переселенцы не воспринимаются украинцами как угроза. Так, рост цен, безработица, невыплата зарплат и рост преступности вызывают больше опасений у респондентов.

Отвечая на вопрос о том, согласны ли с тезисом о том, что "большинство переселенцев считают себя гражданами Украины с такими же правами и обязанностями, как у остальных", в 2018 году утвердительный ответ дали 71,3% респондентов (71,5% в 2017 году).

В то же время, на вопрос о том "согласны ли допустить внутренних переселенцев Донбасса как граждан, которые голосуют на выборах президента Украины, Верховной Рады или местных органов власти", положительно ответили в 2018 году 31,1% опрошенных. В 2017 году эта цифра составляла 41,5%, а в 2015 году -27,%.

Вместе с тем, согласно опросу, в прошлом году 58,3% украинцев заявили, что согласны принять переселенца с Донбасса в качестве соседа, 34,1% - как близкого друга и 34,0% - как коллегу по работе на равных условиях.

Также опрос показал, что украинцы склонны считать, что переселенцам с Донбасса не хватает возможности вернуться домой в любое время (33,8%) и возможности найти постоянную легальную работу (29,3%).

Е.Иващенко подчеркнула, что во многом такое отношение к переселенцам обусловлено существованием мифов и своеобразного "клейма" внутренне перемещенные лица – "ВПЛ". Поэтому и в данных опроса ощущаются дискриминационные моменты. "Давайте не будем использовать термин ВПЛ, давайте говорить "граждане из Донецка", - призвала она.

Присутствующая на пресс-конференции исполнительный директор ООО "Гражданский холдинг "Группа влияния" Татьяна Дурнева выразила недоумение тем, что украинцы в большинстве своем не сталкивающиеся напрямую с переселенцами, считают, что перемещённых лиц стоит ограничить в праве голосовать. "Спросите переселенцев - хотят ли они называть себя переселенцами?.. люди ощущают себя дискриминированными", - сказала она, добавив, что отчасти в этом есть вина и СМИ, акцентирующих внимание на негативных новостях, касающихся этой категории лиц.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что озвученные в ходе презентации результатов опроса цифры ему сложно комментировать, так как они его "откровенно настораживают". По словам Г.Туки, достаточно длительное время в СМИ формировался негативный образ переселенца, и это восприятие следует менять, как искажающее реальную ситуацию.

Институт социологии НАНУ "Украинское общество" проводит с 2015 года ежегодный опрос, показывающий динамику отношения населения Украины к ВПЛ. Вопросы об отношении населения к переселенцам ставились респондентам на протяжении 2015-2018 годов во всех регионах Украины за исключением аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей. Каждый год опрашивается 1800 респондентов возрастом от 18 лет.