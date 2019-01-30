Политика

09:28 30.01.2019

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

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Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

В палате общин Великобритании во вторник вечером прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit, большинством голосов палата проголосовала против поправки отложить Brexit на срок до 9 месяцев в случае отсутствия сделки.

Поправка лейбористки Иветт Купер направлена на то, чтобы не допустить Brexit без заключения соглашений с ЕС. Так, И.Купер предлагает принять законопроект, согласно которому премьер Тереза Мэй будет обязана потребовать от Брюсселя отложить Brexit, назначенный на 29 марта, до 31 декабря, на случай, если члены британского парламента не одобрят соглашение с ЕС до 26 февраля.

Против поправки проголосовал 321 член палаты, 298 человек проголосовали "за".

Парламент Великобритании большинством голосов проголосовал за поправку, предполагающую возможность покинуть ЕС только при условии сделки с Брюсселем.

В Палате общин парламента Великобритании во вторник вечером состоялось голосование по поправкам, в которых парламентарии выразили свои мнения по вопросу дальнейшего хода Brexit.

Поправка была внесена консерватором Кэролайн Спэлман и лейбористом Джеком Дроми.

"За" проголосовало 318 членов палаты, "против" - 310 человек.

Кроме того, парламент Великобритании большинством голосов проголосовал за поправку, предполагающую пересмотреть так называемый "страховочный план" по ирландской границе, применение этого плана может предусматривать сохранение ряда норм ЕС для Великобритании и после Brexit.

"За" проголосовало 317 членов палаты, "против" - 301 человек.

Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

Премьер-министр Великобритании Т.Мэй приветствовала решение парламентариев, согласившихся поддержать оговоренную сделку с ЕС по Brexit с учетом пересмотра так называемого "страховочного плана" по ирландской границе.

"Сегодня большинство уважаемых участников высказалось за поддержку сделки с изменениями в том, что касается страховочного плана... Теперь понятно, что есть путь, который может обеспечить устойчивое большинство в этой палате в поддержку выхода из ЕС на условиях сделки", - заявила Т.Мэй, выступая в парламенте.

Теги: #великобритания #ес #brexit
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