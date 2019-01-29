Парламент Венесуэлы разрешил Гуайдо отправлять дипломатов в признавшие его президентом страны

Депутаты находящегося под контролем представителей оппозиции венесуэльского парламента разрешили во вторник объявившему себя временным президентом Хуану Гуайдо направлять дипломатов в те американские страны, которые признали его лидером Венесуэлы, сообщает агентство ЭФЭ.

Решение было принято депутатами единогласно.

Речь идет об Аргентине, США, Канаде, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гондурасе, Панаме, Перу, а также - о группе Лимы, объединяющей 14 латиноамериканских государств.

В оппозиции считают незаконным переизбрание Николаса Мадуро на пост президента. В связи с этим на прошлой неделе Х.Гуайдо объявил себя временным главой государства.

В целом в мире около 30 государств признали Х.Гуайдо законным президентом Венесуэлы, отмечает ЭФЭ.