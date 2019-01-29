"Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги для населения - Медведчук

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует подачу на рассмотрение Верховной Рады закона о списании задолженности граждан Украины за коммунальные услуги, заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

"Задолженность, которая сегодня существует по заработным платам и коммунальным услугам, постоянно растет. Задолженность по коммунальным услугам за эти годы, с 2013-го, выросла в 4 раза: была 12 млрд, сегодня составляет 47,7 млрд — почти в 4 раза", - сообщил В.Медведчук на Всеукраинском чрезвычайном съезде "Оппозиционной платформы - За жизнь", в котором приняли участие более 1,2 тыс представителей политических сил, общественных организаций и движений.

Он отметил, что в практике действующего законодательства и в практике Украины был случай, когда несколько лет назад Верховная Рада приняла закон о списании задолженности за коммунальные услуги. "Но тогда списали задолженности энергетических компаний перед государственной НАК "Нафтогаз" в объеме 26 млрд грн, то есть списали доходы и долги олигархам", - уточнил политик.

"Я предлагаю сегодня нашим депутатам "Оппозиционной платформы — За жизнь" и нашему кандидату Юрию Анатолиевичу Бойко инициировать подачу в парламент закона о списании задолженности граждан Украины, которые обнищали в результате этой реформаторской власти. Я думаю, это будет правильный шаг и в отношении наших людей, и в отношении бесшабашной власти", - сказал В.Медведчук.