Политика

20:22 29.01.2019

Париж и Берлин изучают идею учреждения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции

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Париж и Берлин изучают идею учреждения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции

Франция и ФРГ в настоящее время изучают предложение о развертывании на Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ, говорится в опубликованном во вторник сообщении французского внешнеполитического ведомства.

"Сейчас мы совместно с Германией, поддерживая связь с российской и украинской сторонами, изучаем это предложение", - сказал представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о том, как Париж оценивает планы такой миссии.

Он также призвал все стороны к выполнению минских соглашений и мирному урегулированию конфликта в Украине.

"Мирное урегулирование конфликта на Донбассе будет зависеть, прежде всего, от политического желания сторон выполнять свои обязательства. Выполнение минских договоренностей остается единственным путем решения кризиса", - отметил представитель.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

По словам дипломата, этот план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

В Москве же заявили, что знакомы с планом М.Сайдика, однако считают, что такие инициативы должны быть поддержаны сторонами конфликта.

Теги: #миссия #франция #украина #мид
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