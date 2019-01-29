Политика

18:52 29.01.2019

Экс-советник штаба Трампа Стоун не признался в выдвинутых против него спецрокурором Мюллером обвинениях

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Экс-советник штаба Трампа Стоун не признался в выдвинутых против него спецрокурором Мюллером обвинениях

Экс-советник предвыборной кампании Дональда Трампа Роджер Стоун во вторник заявил в суде о своей невиновности по семи пунктам обвинения, выдвинутым в его адрес в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллере о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года, сообщает CNN.

Следующие слушания по его делу назначены на 1 февраля. Они состоятся в 13.30 по местному времени.

Спецпрокурор Р.Мюллер и прокурор округа Колумбия выдвинули обвинения в адрес Р.Стоуна, в том числе, в оказании давления на свидетелей, препятствовании правосудию и в даче ложных показаний.

Ранее в январе полиция задержала Р.Стоуна во Флориде. Позднее против него были выдвинуты обвинения. Затем Р.Стоуна отпустили под залог в размере $250 тыс.

Р.Стоун стал 34-м по счету человеком, которому Р.Мюллер предъявил обвинения. Из них семеро признали вину и пошли на сделку со следствием.

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Теги: #трамп #прокуратура #обвинения #стоун
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