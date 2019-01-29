Политика

18:33 29.01.2019

Бойко: мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради мира на Донбассе

1 мин читать
Бойко: мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради мира на Донбассе

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко считает главной и первоочередной задачей прямые переговоры с ОРДЛО для установления мира на Донбассе.

"Наше самое главное задание на ближайшее время: первое – мы сделаем все, чтобы остановить кровавое противостояние на востоке Украины, мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве. Это первое, что мы сделаем после победы", - заявил Ю.Бойко во вторник в Киеве, выступая на чрезвычайном съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; его слова приводит сайт телеканала "112. Украина".

Теги: #бойко #донбасс
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Медведчук заявляет о намерениях создать в составе Украины автономный регион "Донбасс"

Порошенко анонсировал дискуссию в ГА ООН по ситуации на оккупированных РФ украинских территориях и призвал иные страны оказать Украине поддержку в этом

Бойко и Рабинович призвали оппозицию объединиться ради будущего Украины

Бойко стал 13-м кандидатом в президенты Украины

Все оппозиционные кандидаты должны сняться в пользу Бойко – политолог

Гриценко: оккупированный Донбасс можно вернуть за 5 лет, но без "особых статусов" и РФ должна компенсировать ущерб

Концепт создания совместной миссии ОБСЕ и ООН на Донбассе в процессе обсуждения

Украина подтвердила готовность участия в переговорах в "нормандском формате"

Печерский суд 29 января рассмотрит иск об отмене решений съезда "Оппоблока" в мае 2016г, когда Бойко и Колесников были избраны сопредседателями партии

Ю.Бойко подаст документы кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец

ПОСЛЕДНЕЕ

Команда Зеленского заявляет о намерениях разработать антикоррупционную дорожную карту с представителями общественности

И.Луценко: Порядок, благосостояние и безопасность – основные постулаты Порошенко на следующие 5 лет

Выборы покажут, хотят ли украинцы остаться на пути свободной и суверенной Украины, или откатиться к коррупции и ограниченному суверенитету - Рассмуссен

Москва попытается использовать кибератаки для вмешательства в выборы в Украине - директор Нацразведки США

Тарута стал 23-м кандидатом в президенты Украины

Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем

Кличко поддерживает выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ

Гройсман поддерживает решение Порошенко баллотироваться на второй президентский срок

Порошенко: Высший антикоррупционный суд заработает в нынешнем году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА