Бойко: мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради мира на Донбассе

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко считает главной и первоочередной задачей прямые переговоры с ОРДЛО для установления мира на Донбассе.

"Наше самое главное задание на ближайшее время: первое – мы сделаем все, чтобы остановить кровавое противостояние на востоке Украины, мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве. Это первое, что мы сделаем после победы", - заявил Ю.Бойко во вторник в Киеве, выступая на чрезвычайном съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; его слова приводит сайт телеканала "112. Украина".