Тарута стал 23-м кандидатом в президенты Украины

Лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута официально стал кандидатом на пост президента Украины на выборах 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о регистрации С.Таруты кандидатом в президенты было принято на заседании ЦИК Украины во вторник.

Таким образом, Центризбирком зарегистрировал уже 23 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.