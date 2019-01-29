И.Луценко: Порядок, благосостояние и безопасность – основные постулаты Порошенко на следующие 5 лет

Президент Украины Петр Порошенко намерен в свою следующую каденцию в первую очередь решать вопросы наведения порядка, повышения благосостояния и безопасности населения в стране, заявляет представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Порядок, благосостояние и безопасность – это основные постулаты, с которыми президент Порошенко идет к обществу на следующие пять лет", - сказала И.Луценко в эфире "Прямого" телеканала после завершения форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

При этом она отметила сложность проведения реформ в Украине в условиях вооруженного противостояния с РФ и ввиду этого отмечает важность консолидации общества вокруг П.Порошенко как главнокомандующего.

"Проводить реформы в обычной ситуации нелегко, но делать внутренние реформы тогда, когда Украина воюет с одной с наиболее милитаризированных и вооруженных стран мира – Россией – чрезвычайно нелегко. Поэтому наша основная задача на сегодняшний момент – это убедить общество, что альтернативы главнокомандующему сегодняшнему Петру Алексеевичу Порошенко нет. У нас сегодня будет выбор – делать реформы в Украине, как в независимом государстве, или быть колонией России, а России реформы не нужны", - отметила И.Луценко.