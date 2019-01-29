Политика

17:18 29.01.2019

Медведчук заявляет о намерениях создать в составе Украины автономный регион "Донбасс"

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Медведчук заявляет о намерениях создать в составе Украины автономный регион "Донбасс"

Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявляет о планах создания на востоке Украины автономного региона "Донбасс", как части плана мирного урегулирования ситуации в регионе, сообщается на сайте телеканала "112. Украина" во вторник.

"Наш план-концепция предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, который касается порядка и процедуры внедрения мира. Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины", - рассказал В.Медведчук во время чрезвычайного съезда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По его словам, этот план предполагает создание на Донбассе органов государственного управления, "такие как парламент, правительство и другие органы".

"Третий принцип, который является базовым – это то, что наш план построен на минских соглашениях, утверждённых резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации Нормандского формата и действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят статус автономного региона Донбасс", - цитирует политика сайт телеканала "112. Украина.

По словам политика, этот план основывается на основном Законе Украины, а заявления власти о недопустимости "федераций и особых статусов", по мнению В.Медведчука, свидетельствуют о том, "что никакой политической воли установить мир у нее нет". "А у нас есть. И мы не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством", - добавил он.

"Господин Порошенко говорит о том, что ключ от мира находится в Кремле. Это действительно так. Но в отличие от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем где этот ключ, мы знаем дверь с замочной скважиной, от которой этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть дверь к миру", - сказал В.Медведчук.

Теги: #медведчук #автономия #донбасс
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