Политика

16:02 29.01.2019

Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ

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Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от Компартии Украины.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, во вторник П.Симоненко принес и подал в Комиссию соответствующий пакет документов.

3 января 2019 года Коммунистическая партия Украины на своем съезде выдвинула кандидатом на пост президента Украины первого секретаря ЦК партии П.Симоненко.

Как сообщалось, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Данное постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит. "Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового вывода и соответственно запрет КПУ", - прокомментировали тогда это решение в Минюсте.

21 января министр юстиции Украины Павел Петренко пояснил агентству "Интерфакс-Украина", что партии, деятельность которых попадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты, и в таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

Теги: #кпу #выборы #симоненко
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