Политика

15:38 29.01.2019

Гройсман поддерживает решение Порошенко баллотироваться на второй президентский срок

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Гройсман поддерживает решение Порошенко баллотироваться на второй президентский срок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своей поддержке решения президента Украины Петра Порошенко баллотироваться на пост главы государства на второй срок.

"Я принял решение и поддерживаю решение президента Петра Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - сказал он на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По словам премьера, правительство вместе с парламентом всегда поддерживало инициативы президента П.Порошенко в предыдущие годы, а президент поддерживал решения Кабмина даже если они были непопулярными.

Теги: #гройсман #порошенко #выборы
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