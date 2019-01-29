Порошенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента во второй раз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец.

"Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями, вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после этого заявления участники форума встали и некоторое время слушали президента, аплодируя стоя.

П.Порошенко подчеркнул, что просит у избирателей мандата на то, "чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир".

Глава государства подчеркнул, что намерен "завершить строительство сильного успешного государства, которое способно обеспечить порядок, благосостояние и безопасность каждого украинца".

"Завершая 5-летнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Евросоюз и НАТО, курса на преобразование Украины в большую успешную страну счастливых людей", - подытожил он.

Таким образом, П.Порошенко идет на выборы президента как самовыдвиженец. Выборы пройдут 31 марта.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.