Порошенко подтвердил приверженность политико-дипломатическому пути восстановления территориальной целостности Украины

Киев продолжит восстановление территориальной целостности Украина политико-дипломатическим путем, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в ЕС, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.